Консульство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на воинский учет

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Консульство Украины в Лондоне напомнило украинским гражданам о необходимости встать на воинский учет. Обращение опубликовано в телеграм-канале дипломатического учреждения.

«Призывники, военнообязанные и резервисты должны, в частности, находиться на воинском учете в случае отбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что в течение недели с момента прибытия в Великобританию военнообязанные и резервисты должны лично прийти с паспортом и военно-учетными документами в одно из иностранных дипломатических учреждений Украины на территории страны.

В ведомстве напомнили, что действующим законодательством пока не установлены какие-либо ограничения для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг. В консульстве отметили, что информация о лицах призывного возраста (18–65 лет), принимаемых на временный консульский учет в диппредставительстве, одновременно включается и в воинский учет, который также ведется учреждением.

Кабмин Украины 25 декабря 2023 года внес в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Законопроект предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, снижение минимальной планки призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе и другие меры.

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В частности, для уклонистов от мобилизации предусмотрены запрет на выезд за границу, запрет на операции с имуществом, ограничение на получение водительских прав и управление автомобилем, отказ в кредитах и займах, а также в льготах и услугах от государства.

Представительства Украины за рубежом будут оказывать консульские услуги, в том числе оформлять украинский или заграничный паспорт, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются призывниками, военнообязанными или резервистами, только при наличии военно-учетных документов.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть пункты, которые могут ограничивать права человека и противоречить Конституции Украины. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк пообещал доработать законопроект с учетом «нормативных позиций».