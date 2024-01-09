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Военная операция на Украине ,  
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В Орле беспилотник повредил многоэтажный дом

Мэр Парахин: в Орле при падении беспилотника повреждена многоэтажка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: cp_57 / VK
Фото: cp_57 / VK

В Орле жилой многоэтажный дом поврежден в результате падения беспилотника, сообщил мэр Юрий Парахин в телеграм-канале.

«Один из беспилотников <...> причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла», — написал он. Парахин добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

По словам мэра, в администрации создали комиссию, которая вместе с управляющей компанией и специалистами территориального управления занимается устранением повреждений. Жильцов при необходимости примут в пунктах временного размещения, сказал Парахин.

В Орловской области три человека пострадали при атаке беспилотников
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее губернатор Андрей Клычков сообщил, что в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса — вспыхнул пожар, его «оперативно локализовали». Пострадали три человека, уточнил глава региона.

Позднее Клычков написал о третьем дроне — тот упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших не было.

Теги
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