Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области, пострадавших нет

Брянское село на границе с Украиной попало под обстрел

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Украинские силы обстреляли село Лемешовка в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

По селу, по словам губернатора, выпустили более десяти снарядов. В результате повреждения получили восемь жилых домовладений, хозяйственные постройки, три легковых автомобиля и одна единица спецтехники сельскохозяйственного предприятия. На улицах частично пропало освещение.

Восстановительные работы уже начались, уточнил Богомаз.

Село Лемешовка находится в 1 км от границы с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников. Накануне губернатор писал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа, который пытался атаковать объекты в Погарском районе Брянской области. В результате никто не пострадал, разрушений также не было. Перехват дрона подтвердили в Минобороны.