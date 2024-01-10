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В мэрии назвали объем одобренной к строительству недвижимости за 2023 год

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Новости Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За прошедший год в столице было одобрено строительство около 42 млн кв. м недвижимости различного назначения, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Мы видим в этом хороший знак — отрасль не замерла и продолжает развиваться, стимулируя экономику города в целом, создавая рабочие места», — подчеркнула глава комитета.

По ее словам, наибольший интерес у девелоперов вызывают проекты жилой, торговой, административной и производственной застройки.

«Лидирующие позиции у инвесторов традиционно продолжает удерживать жилье, — уточнила Княжевская. — На втором месте торговые и административные объекты — за прошлый год было одобрено строительство свыше 10,8 млн кв. м, это на 2 млн больше, чем в предыдущем, 2022 году. Тройку лидеров замыкают производственные объекты с показателем 5,1 млн кв. м».

К важным достижениям прошедшего года глава комитета относит также темпы программы реновации, в работе над которой специалисты Москомархитектуры отвечают за градостроительную документацию. В частности, в некоторых столичных районах ее реализация вышла на второй этап с опережением графика.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, подводя итоги 2023 года, сообщил, что при годовом плане в 4,8 млн кв. м жилья в столице уже к ноябрю было введено свыше 5,6 млн кв. м жилой недвижимости. Примерно шестая часть всего объема — строительство по программе реновации. Так, в 2023 году были демонтированы более 190 старых домов и сданы свыше 60 новых, в новые светлые квартиры переехали более 40 тыс. москвичей. В 2024 году столичные власти запланировали вовлечь в переселение уже 53 тыс. горожан.

Не менее важная, по мнению Юлианы Княжевской, программа, которая заметно проявила себя — комплексное развитие территорий. В рамках этого проекта продолжается планомерная работа по преобразованию и возвращению заброшенных территорий в активную городскую жизнь.

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Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, отметил, что в ходе десятилетней трансформации заброшенных промышленных зон на местах бывших заводов и фабрик возведено 1115 новых объектов общей площадью более 38,4 млн кв. м.

Теги
Москва строительство жилья жилая недвижимость реновация жилья редевелопмент Москомархитектура Девелоперы Андрей Бочкарев
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