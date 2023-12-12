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В Москве за 10 лет возвели 40 млн кв. м недвижимости на месте промзон

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Новости Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Власти столицы рассказали об итогах десяти лет трансформации заброшенных промышленных зон. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на местах бывших заводов и фабрик возведено 1115 новых объектов общей площадью более 38,4 млн кв. м.

Большинство введенной в строй недвижимости — жилые объекты (534 единицы суммарной площадью более 29,8 млн кв. м), остальное — социальные учреждения, бизнес-центры, магазины и другие коммерческие и общественные здания. «В сумме это 40% всей недвижимости, построенной в городе за последние десять лет, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности данных территорий и грамотно выбранном градостроительном векторе развития Москвы в целом», — подчеркнул Бочкарев.

Ряд объектов стали результатом реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), запущенной в 2020 году. Ее цель — превратить 188 непродуктивных площадок в полноценную городскую инфраструктуру общей площадью строительства свыше 35 млн кв. м.

Заммэра Владимир Ефимов, отвечающий в правительстве Москвы за экономическую политику и имущественно-земельные отношения, подтвердил, что процесс переосмысления промзон активно идет. Уже есть первые успешные примеры — жилой дом с медцентром и школа на участке «Октябрьское Поле». Сейчас в работе находится около 50 проектов, из которых 26 — это обновление старых заводских территорий в разных округах Москвы. «На месте простаивающих десятки лет старых заводов в скором времени появятся современные городские кварталы», — добавил Ефимов.

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Теги
редевелопмент промзоны Недвижимость Андрей Бочкарев Москва

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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