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Политика ,  
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Путин назвал причину своей первой поездки на Чукотку

Путин объяснил свой первый визит на Чукотку словами «лучше один раз увидеть»
Михаил Метцель
Михаил Метцель (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин объяснил причину своего визита на Чукотку словами «один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать». Об этом он заявил на встрече с жителями Анадыря.

По словам главы государства, недавно в Архангельске он обсуждал развитие регионов Дальнего Востока и подчеркивал, что отдельные населенные пункты Чукотки, например, Певек и Анадырь, «имеют в этой связи очень важное значение» и некоторые из них вписываются сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку.

«Но один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать: здесь сразу многое становится понятно. По бумагам вроде и так все ясно, но, когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание. Например, прилететь в аэропорт, потом переехать в город — по зимнику [зимней сезонной дороге] в данном случае, начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут», — сказал Путин.

Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России
Политика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

10 января Путин впервые на посту президента посетил Чукотку. Этот визит стал первой региональной поездкой президента в 2024 году.

Развитие Арктики президент обсуждал на совещании в Архангельске в декабре 2023 года. Тогда он отметил, что Арктика для России имеет особое стратегическое значение, так как этот регион имеет колоссальные экономические возможности, отметил глава государства.

«С ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны», — заключил он.

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Владимир Путин Чукотка Анадырь визит
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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