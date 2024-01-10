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Путин впервые прилетел на Чукотку

Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, передает ТАСС.

Глава государства еще в 2017 году рассказывал, что до сих пор не побывал во всех регионах России и хотел бы посетить Чукотку. Тогда же Путин заявил, что Чукотка является регионом с перспективными направлениями работы, в том числе связанными с добычей полезных ископаемых. «Я знаю все, что у вас там происходит, обязательно приеду», — говорил президент.

Визит на Чукотку также стал первой региональной поездкой Путина в 2024 году. За 2023 год он побывал более чем в 20 субъектах России, в том числе в новых регионах.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Путин прилетел в Анадырь во второй половине дня — разница по времени с Москвой составляет девять часов, сейчас на Чукотке около шести часов вечера. В столице Чукотки, которая считается регионом с экстремальным климатом, стоит достаточно умеренный для января мороз — около минус 27 градусов.

Население Чукотки — около 50 тыс. человек. Этот регион имеет морскую границу с США — через Берингов пролив с Аляской. До этого единственный раз руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

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Владимир Путин

политик, президент России
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