Зеленский: со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс

Зеленский прибыл в Литву и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс», — написал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что у него запланированы переговоры с президентом Литвы, премьер-министром, спикером сейма, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Зеленский также добавил, что будет обсуждать безопасность, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшую координацию европейской поддержки.

Как сообщила пресс-служба президента Литвы, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский также обратятся к жителям Литвы на площади Дауканто и встретятся с проживающими в республике украинскими беженцами.

14 декабря 2023 года Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию.

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3 декабря президент Украины посетил саммит стран Северной Европы в Норвегии.

10 декабря Зеленский побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея, а 11 декабря выступил в конгрессе США и провел переговоры с президентом страны Джо Байденом.