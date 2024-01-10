Зеленский прибыл в Литву и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс», — написал Зеленский.
Президент Украины сообщил, что у него запланированы переговоры с президентом Литвы, премьер-министром, спикером сейма, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Зеленский также добавил, что будет обсуждать безопасность, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшую координацию европейской поддержки.
Как сообщила пресс-служба президента Литвы, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский также обратятся к жителям Литвы на площади Дауканто и встретятся с проживающими в республике украинскими беженцами.
14 декабря 2023 года Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию.
3 декабря президент Украины посетил саммит стран Северной Европы в Норвегии.
10 декабря Зеленский побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея, а 11 декабря выступил в конгрессе США и провел переговоры с президентом страны Джо Байденом.