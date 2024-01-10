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Политика ,  
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В Японии начали строительство «самой опасной военной базы в мире»

В японской Окинаве начали строительство новой военной базы США
Авиабаза Футенма
Авиабаза Футенма (Фото: Carl Court / Getty Images)

В японской префектуре Окинава начались строительные работы новой военной базы США, куда будет перенесена уже существующая американская база Футенма, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции, передает газета Asahi.

«Мы получили сообщение от Министерства обороны о том, что строительство на стороне залива Оура начнется сегодня, поскольку необходимые приготовления были завершены. <...> Исходя из политики правительства, согласно которой переезд в Хеноко является единственным решением, последовательное продолжение строительства позволит как можно скорее полностью вернуть авиабазу Футенма и устранить связанные с ней опасности», — заявил Хаяси.

Он уточнил, что период строительства, предположительно, продлится девять лет и три месяца.

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Американская военная база, а именно аэродром Футенма, была построена в Японии в 1945 году в городе Гинован (находится в префектуре Окинава на острове. Там расположена база Корпуса морской пехоты США. Переместить базу собираются в город Наго в район Хеноко (тоже расположен в Окинаве).

Местные жители и власти Окинавы уже несколько лет находятся в конфликте с правительством Японии из-за этой военной базы. Одной из причин является то, что аэродром Футенма расположен прямо в центре города, в окружении жилых домов и школ, и местные власти называют ее «самой опасной базой в мире». Кроме того, жители Окинавы никогда не предлагали свою землю для строительства военной базы США, говорится в сообщении на сайте правительства префектуры, опубликованном в 2016 году.

Мэр Окинавы Ацуси Сакима отмечал, что военная база занимает 25% общей площади города, «представляет опасность и ухудшает повседневную жизнь, например из-за шумового воздействия». «Расположение аэродрома является решающим препятствием для городских функций, транспортной системы и общего развития города, препятствуя финансовому развитию города», — объяснял он.

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Япония военная база США Строительство
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