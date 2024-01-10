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Посольство призвало россиян отказаться от поездок в Эквадор

Посольство призвало россиян не посещать Эквадор на фоне беспорядков

Посольство России в Эквадоре рекомендует россиянам не посещать республику, а тем, кто уже находится на территории страны, воздержаться от поездок по ней, говорится в заявлении дипмиссии в телеграм-канале.

Дипмиссия обратила внимание на рост активности местных преступных группировок, бунты в тюрьмах и другие нарушения правопорядка. Полиция Эквадора с 8 января не раз сообщала о попытках поджогов разных объектов и случаях нападений на полицейских, в том числе с использованием взрывчатки. В Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здания телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов.

«В связи с вышеизложенным, Посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время», — заявили в дипмиссии. В посольстве добавили, что к вечеру 9 января у дипломатов не было данных о пострадавших в результате беспорядков россиянах.

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа на фоне усиления преступной активности ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта и объявил ЧС на 60 дней. Поводом стали, в частности, бунты в тюрьмах: по информации El Primicias, с утра 8 января беспорядки произошли по меньшей мере в шести исправительных учреждениях.

Участники бунтов взяли в заложники около 140 сотрудников тюрем, сообщила эквадорская служба исполнения наказаний 10 января. На фоне беспорядков из учреждений сбежали главари крупнейших в стране преступных банд — «Лос Чонерос» и «Лос-Лобос».

Нобоа отказался вести переговоры с террористами и поручил военным нейтрализовать их. Он заверил, что власти «не позволят террористическим группировкам нарушить мир в стране».

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Эквадор поездки за границу россияне посольство России
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