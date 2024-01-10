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Общество ,  
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В Пензе более 40 домов остались без тепла в морозы

В Пензе более 2 тыс. человек остались без тепла в морозы из-за аварии

В Ленинском районе Пензы 42 многоквартирных дома и одно медицинское учреждение остались без тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщила региональная прокуратура.

Ведомство начало проверку из-за остановки теплоснабжения. В пресс-службе прокуратуры уточнили «РИА Новости», что к 22:30 мск 9 января без тепла оставались 17 домов, где проживают более 2,3 тыс. человек. «В квартирах температура воздуха находится в пределах нормы, жители от эвакуации в пункты временного пребывания отказались. В настоящее время проводятся работы по устранению коммунальной аварии», — отметили в ведомстве.

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Люди в пункте временного размещения

С момента аварии тепло не подавали в домах на улицах Пугачева, Дзержинского, Ворошилова, Коммунистической и некоторых других. К 19:00 мск в части домов и в больнице восстановили теплоснабжение, отметили в прокуратуре. По даннымадминистрации Пензы, после переключения на резервную схему теплоснабжения без тепла к 18:00 мск оставались некоторые дома на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева и Дзержинского.

Директор обслуживающего дома филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Кузьмичев рассказал, что причиной перебоев с подачей тепла стала авария на 13-й магистрали диаметром 700 мм. Он уточнил, что через этот трубопровод «идет теплоснабжение практически всего центра города».

Энергетики заменяют поврежденный участок теплотрассы на новый, отметил глава предприятия. Работы должны завершить примерно к 9.00 мск 10 января, уточнил он. Предприятие отмечало, что до тех пор теплоснабжение будет отключено в 43 домах, больнице и четырех административных зданиях.

По прогнозу МЧС Пензенской области, в регионе с 8 по 12 января сохранится аномально холодная погода, воздух будет на девять градусов холоднее нормы. В ночь с 9 на 10 января в области ожидается от 13 до 23 градусов мороза.

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Перебои с подачей тепла на фоне морозов наблюдаются и в других российских регионах, в том числе в Подмосковье и в Свердловской области.

Теги
Пенза теплоснабжение
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