 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка

Младенец умер в поезде Москва — Чита из-за гриппа
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В поезде, который следовал из Москвы в Читу, у семимесячной девочки поднялась температура, она потеряла сознание и умерла, сообщила RT мать младенца. Об инциденте также пишут телеграм-каналы Baza и Ural Mash.

По данным издания, женщина отдыхала в Москве с дочкой и двумя сыновьями, по дороге домой детям и матери стало плохо. «Ребенок умер еще в поезде. На станции Кунгур (Пермский край) нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли», — рассказала женщина RT.

Анализы подтвердили, что у младенца был грипп, у матери и двух сыновей те же симптомы — температура около 38 градусов и слабость. Семья находится в детской больнице Пермского края.

Baza и Ural Mash сообщили, что поезд остановили в Екатеринбурге, вагоны продезинфицировали.

Власти раскрыли, что нашли у заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

21 декабря 2023 года в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, которая в составе группы из 125 детей возвращалась с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

Позднее другие дети стали жаловаться на температуру. После этого поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей доставили в саратовскую инфекционную больницу. У 16 детей выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ. 

На следующий день, 28 декабря, семерых детей сняли с поезда Москва — Симферополь в Тамбовской области и положили в больницу, у них нашли вирус гриппа А.

Теги
грипп поезд смерть
Материалы по теме
Вторую группу детей сняли в России с поезда из-за гриппа А
Общество
Грипп А подтвердили у 55 детей из поезда Тюмень — Адлер
Общество
Минздрав сообщил, что грипп А нашли у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

 

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 16:22
В Москве задержали мужчину, напавшего на девочку в магазине Общество, 22:39
Инвесторы начали зарабатывать на ESG-ошибках Финансы, 22:36
У главы Пентагона обнаружили рак простаты Политика, 22:34
Воробьев допустил строительство новой котельной после аварии в Климовске Общество, 22:30
Минобороны сообщило об уничтожении дрона и снаряда над Белгородом Политика, 22:30
NASA на год отложило высадку на Луну Общество, 22:18
В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка Общество, 22:11
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Украина так и не получила обещанный Канадой ЗРК NASAMS Политика, 21:58
Роскомнадзор объяснил блокировку сайта Православной церкви Украины Общество, 21:46
ЦСКА забросил клубу Ларионова семь шайб в матче КХЛ Спорт, 21:45
WSJ сообщила о «коммуникационной катастрофе» Франции в Африке Политика, 21:24
«Спартак» впервые в сезоне проиграл четыре подряд матча в КХЛ Спорт, 21:22
Шарлот написал патриарху Кириллу письмо с извинениями Общество, 21:18
Минэнерго США спрогнозировало снижение цены на нефть до $79 в 2025 году Экономика, 21:08