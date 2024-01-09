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В поезде, который следовал из Москвы в Читу, у семимесячной девочки поднялась температура, она потеряла сознание и умерла, сообщила RT мать младенца. Об инциденте также пишут телеграм-каналы Baza и Ural Mash.

По данным издания, женщина отдыхала в Москве с дочкой и двумя сыновьями, по дороге домой детям и матери стало плохо. «Ребенок умер еще в поезде. На станции Кунгур (Пермский край) нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли», — рассказала женщина RT.

Анализы подтвердили, что у младенца был грипп, у матери и двух сыновей те же симптомы — температура около 38 градусов и слабость. Семья находится в детской больнице Пермского края.

Baza и Ural Mash сообщили, что поезд остановили в Екатеринбурге, вагоны продезинфицировали.

21 декабря 2023 года в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, которая в составе группы из 125 детей возвращалась с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

Позднее другие дети стали жаловаться на температуру. После этого поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей доставили в саратовскую инфекционную больницу. У 16 детей выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ.

На следующий день, 28 декабря, семерых детей сняли с поезда Москва — Симферополь в Тамбовской области и положили в больницу, у них нашли вирус гриппа А.