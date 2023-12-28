Вторую группу детей сняли в России с поезда из-за гриппа А

Несколько детей, следовавших из Москвы в Крым, пожаловались на недомогание, у них нашли грипп А. Неделю назад из-за этого же вируса в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Семерых детей сняли с поезда Москва — Симферополь в Тамбовской области и положили в больницу, у них нашли вирус гриппа А, сообщило местное управление Роспотребнадзора.

Дети ехали организованной группой в Джанкой, некоторые пожаловались на недомогание и повышенную температуру. Госпитализированные остаются в стационаре, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Всего в организованной группе было 250 детей и 45 сопровождающих, сообщила ранее Юго-Восточная железная дорога. При этом там уточнили, что госпитализированы десять детей, а не семь.

21 декабря в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка из ЛНР, которая в составе группы из 125 детей возвращалась с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Позже другие дети стали жаловаться на температуру. После этого поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей доставили в саратовскую инфекционную больницу.

Позднее Минздрав сообщил, что у 16 детей выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ. К вечеру 27 декабря в больнице оставались четверо детей, остальных отправили домой.

Грипп A (H1N1) вызвал пандемию 2009 года и сменил вирус сезонного гриппа A, циркулирующий ранее. Известно, что пандемии вызывали только вирусы гриппа типа А. Он легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Сейчас в России распространяется в основном вирус гриппа типа А (H3N2), известный как «гонконгский грипп», говорил вирусолог, главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи профессор Анатолий Альштейн. Гонконгский грипп протекает с классическими симптомами и не отличается от обычного вируса гриппа: ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель. Такое состояние сохраняется в среднем три-четыре дня, а затем симптоматика постепенно стихает.