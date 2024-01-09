Клычков: в Орловской области при атаке беспилотников пострадали три человека

В Орловской области три человека пострадали при атаке беспилотников

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Во вторник, 9 января, при атаке украинских беспилотников на объекты топливной энергетики в Орле пострадали три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — написал глава региона.

Он уточнил, что двое пострадавших от госпитализации отказались.

Ранее Клычков сообщил, что на территории Орла на объект топливной энергетики упали два дрона.

Возник пожар, который был «оперативно локализован», уточнил губернатор.