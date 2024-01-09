 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

В Орловской области три человека пострадали при атаке беспилотников

Клычков: в Орловской области при атаке беспилотников пострадали три человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Во вторник, 9 января, при атаке украинских беспилотников на объекты топливной энергетики в Орле пострадали три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — написал глава региона.

В Курской области силы ПВО сбили четыре беспилотника
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Он уточнил, что двое пострадавших от госпитализации отказались.

Ранее Клычков сообщил, что на территории Орла на объект топливной энергетики упали два дрона.

Возник пожар, который был «оперативно локализован», уточнил губернатор.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Теги
Орловская область Андрей Клычков беспилотники
Материалы по теме
В Курской области силы ПВО сбили четыре беспилотника
Политика
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Политика
В небе над Крымом и Кубанью силы ПВО уничтожили 37 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

 

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 16:22
Сын экс-футболиста ПСЖ опроверг госпитализацию отца из-за передозировки Спорт, 16:34
Кредитные каникулы — 2024: как законно получить отсрочку по кредиту в РФ Инвестиции, 16:28
Лунная миссия модуля Peregrine с прахом создателя Star Trek провалилась Технологии и медиа, 16:23
США и союзники провели тайную встречу по урегулированию на Украине Политика, 16:22
При обстреле села Горналь в Курской области погибла женщина Политика, 16:19
ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке Пресс-релиз, 16:18
«Союзмультфильм» обратился в СК из-за прав на «Чебурашку» в США Общество, 16:16
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Подмосковье десять человек лишили гражданства за сбыт наркотиков Общество, 16:13
Минобороны сообщило о восьми сбитых украинских беспилотниках Политика, 16:12
Шойгу заявил, что армия и флот получат самое современное вооружение Политика, 16:09
В Matrixport предупредили о рисках коррекции биткоина перед халвингом Крипто, 15:59
Футболистов «Наполи» закрыли в отеле после очередного поражения Спорт, 15:54
СК назвал причину аварии 60 машин в Новгородской области Общество, 15:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:52