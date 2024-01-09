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Общество ,  
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В Подмосковье десять человек лишили гражданства за сбыт наркотиков

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Московской области десять осужденных по статье о наркотиках лишили российского гражданства, сообщила пресс-служба главного управления подмосковной полиции.

В ведомстве пояснили, что эти люди приобрели гражданство по решению главка МВД по Московской области. Позднее их осудили по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков (ст. 228 УК), которая может стать основанием прекращения гражданства.

«Решением ГУ МВД России по Московской области гражданство Российской Федерации данных граждан прекращено», — говорится в публикации.

С 2020 года российские власти лишили гражданства 280 человек
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В России с апреля 2023 года действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям Уголовного кодекса. В перечень преступлений входят статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.

Теги
наркотические средства лишение гражданства российское гражданство МВД Московская область
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