В Подмосковье десять человек лишили гражданства за сбыт наркотиков

Фото: Никита Попов / РБК

В Московской области десять осужденных по статье о наркотиках лишили российского гражданства, сообщила пресс-служба главного управления подмосковной полиции.

В ведомстве пояснили, что эти люди приобрели гражданство по решению главка МВД по Московской области. Позднее их осудили по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков (ст. 228 УК), которая может стать основанием прекращения гражданства.

«Решением ГУ МВД России по Московской области гражданство Российской Федерации данных граждан прекращено», — говорится в публикации.

В России с апреля 2023 года действует закон о лишении приобретенного гражданства за преступления, совершенные по 64 статьям Уголовного кодекса. В перечень преступлений входят статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.