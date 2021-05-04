С 2020 года российские власти лишили гражданства 280 человек

Начиная с 2020 года, российские власти лишили гражданства 280 человек, которые ранее получили паспорт гражданина России. Об этом сообщили в МВД, передает ТАСС.

При этом получили российские паспорта в прошлом году 656 тыс. человек.

«Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений», — пояснили в полиции.

Кроме того, заявитель мог подавать на гражданство для того, чтобы вести деятельность, которая представляет угрозу основам конституционного строя. Тогда решение о выдаче российского паспорта тоже могут аннулировать. В обоих случаях решение будет принимать суд.