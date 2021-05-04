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Общество ,  
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С 2020 года российские власти лишили гражданства 280 человек

Начиная с 2020 года, российские власти лишили гражданства 280 человек, которые ранее получили паспорт гражданина России. Об этом сообщили в МВД, передает ТАСС.

При этом получили российские паспорта в прошлом году 656 тыс. человек.

«Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений», — пояснили в полиции.

Кроме того, заявитель мог подавать на гражданство для того, чтобы вести деятельность, которая представляет угрозу основам конституционного строя. Тогда решение о выдаче российского паспорта тоже могут аннулировать. В обоих случаях решение будет принимать суд.

Гражданство России получили более полумиллиона жителей Донбасса
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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Положения о лишении российского паспорта содержатся в ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (Основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации). Кроме всего прочего, она предусматривает, что если нарушитель подавал заявление вместе со своими родственниками, но их документы не были подложными, на их переход в российское гражданство не подлежит аннулированию.

Ранее, в феврале, режиссер и телеведущий Никита Михалков заявляло необходимости лишать российского паспорта тех, кто призывает к санкциям против России. В Кремле тогда допустили, что эта тема «будет обсуждаться». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда напомнил, что первым подобную идею высказал предприниматель Олег Дерипаска.

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гражданство РФ аннулирование лишение гражданства 2020 год
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