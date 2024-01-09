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В ЛНР обезвредили случайно сброшенную с российского самолета бомбу

Пасечник: в ЛНР обезвредили случайно сброшенный с российского самолета боеприпас
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Саперы Минобороны обезвредили и вывезли авиационную бомбу, которая нештатно была сброшена с российского самолета над городом Рубежное в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, боеприпас находился на территории частного домовладения. На период саперных работ пришлось эвакуировать около 300 человек, проживающих в радиусе 1 км от места падения авиабомбы. Администрация города переселила людей в пункты временного размещения.

Местные жители уже возвращаются из ПВР в свои дома, рассказал Пасечник. После обезвреживания и вывоза бомбы «жизням людей больше ничего не угрожает», заверил он.

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Глава ЛНР сообщил о «внештатном сходе авиационного боеприпаса ФАБ-250» с самолета Воздушно-космических сил России над городом Рубежное накануне. По его словам, пострадавших не было. На место, куда упала бомба, прибыли сотрудники МВД, МЧС и военной комендатуры.

Теги
ЛНР боеприпасы Леонид Пасечник саперы самолет
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