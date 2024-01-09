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Прокуратура начала проверку после жалоб нижегородцев на отсутствие тепла

Прокуратура начала проверку из-за жалоб нижегородцев на перебои с теплом
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Нижнего Новгорода на перебои с теплоснабжением, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг на территории Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокурор города и районные прокуроры получили указание проверить коммунальные организации, чтобы узнать, в каком состоянии находятся системы отопления и водоснабжения. Помимо этого, областная прокуратура взяла на контроль сроки восстановления подачи тепла в квартиры столицы региона.

7 января городской портал NN.ru сообщил, что нижегородцы массово жалуются мэру Юрию Шалабаеву на отсутствие тепла. Такие сообщения они оставляли под его постом в телеграм-канале с поздравлением с Рождеством.

В еще одном городе Подмосковья остался без тепла микрорайон
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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Во время новогодних праздников на фоне рекордных морозов проблемы с теплоснабжением обнаружились в ряде регионов России. 29 декабря из-за прорыва тепломагистрали лишились горячей воды и отопления жители Первоуральска. 3 января отключилось отопление в 25 многоквартирных домах в поселке Красные Ткачи Ярославской области, из-за чего в холодных квартирах оказались 1,5 тыс. жителей. Перебои с теплоснабжением были и в Волгограде.

Самая громкая история, связанная с отключением отопления, произошла в подмосковном Подольске, где после поломки котла на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) без тепла остались около 150 тыс. человек, проживающих в 128 многоквартирных домах. 6 января в городском округе ввели локальный режим ЧС.

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Ситуация достигла таких масштабов, в частности, из-за того, что власти почти сутки ничего не знали о происшествии из-за того, что КСПЗ — режимный объект. По той же причине ремонтники не сразу смогли туда попасть.

7 января губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет поспособствовать в передаче завода в муниципальную собственность. 9 января он сообщил, что два владельца завода находятся за границей, а предприятие будет национализировано по решению президента Владимира Путина.

Теги
Нижний Новгород отопление жалобы жители
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