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Вильфанд пообещал москвичам вторжение холодных масс после пика тепла

Синоптик Вильфанд: в Москве после пика тепла ожидается похолодание
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве после морозов в последние дни новогодних каникул ожидается потепление, оно начнется во второй половине дня 9 января, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что накануне температура воздуха в столице была на 15 градусов ниже нормы, 8 января она ниже этого показателя на 13 градусов.

«Но уже завтра начинается резкое изменение циркуляции, <...> днем, во второй половине дня, <...> воздух начнет поступать с запада, умеренный, атлантический, насыщенный влагой и более теплый», — сообщил он. Собеседник РБК уточнил, что к Москве подойдет циклон, который принесет теплый воздух.

В ночь на 9 января, по словам Вильфанда, в Москве будет от минус 15 до минус 20 градусов, а в Московской области — до минус 23. Затем температура начнет повышаться, однако по-прежнему будет держаться на уровне на 4–5 градусов ниже нормы. Вечером ожидается снег.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ночью 10 января температура повысится до минус 8 — минус 10 градусов, днем — до минус 6–8, продолжил Вильфанд. Однако она все равно останется самой низкой зарегистрированной в столице за последние 30 лет, сказал он. В течение дня температура будет держаться на уровне на 3–4 градуса ниже нормы.

«Пик тепла», по словам Вильфанда, придется на четверг, 11 января.

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«Воздух будет перемещаться уже с запада, юго-запада, и даже Москва окажется в центре этого циклона, давление понизится на 20 мм, 720–730 мм ртутного столба, [ожидаются] снег и усиление ветра до 17 м/с», — рассказал синоптик

Ночью 11 января, по его прогнозу, в Москве будет минус 8–10 градусов, а днем — минус 1 — минус 3. Воздух в Московской области может прогреться до нуля.

Однако с пятницы, 12 января, начнется очередное похолодание, предупредил Вильфанд. С уходом циклона и «вторжением холодных воздушных масс» ночные и дневные температуры будут мало отличаться друг от друга: ночью ожидается до минус 13–18, днем — минус 11–16 градусов, уточнил он.

В субботу, 13 января, похолодает еще сильнее, ночью прогнозируется до 16–21 градуса мороза. Днем потеплеет до минус 15–20 градусов. Ночью 14 января, по словам Вильфанда, температура в Москве будет держаться на уровне минус 15–20 градусов, днем ожидается до минус 10 градусов, выпадет снег.

Теги
Персоны
Роман Вильфанд синоптик Погода Москва Московская область морозы потепление новости
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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