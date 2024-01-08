Вильфанд пообещал москвичам вторжение холодных масс после пика тепла

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве после морозов в последние дни новогодних каникул ожидается потепление, оно начнется во второй половине дня 9 января, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что накануне температура воздуха в столице была на 15 градусов ниже нормы, 8 января она ниже этого показателя на 13 градусов.

«Но уже завтра начинается резкое изменение циркуляции, <...> днем, во второй половине дня, <...> воздух начнет поступать с запада, умеренный, атлантический, насыщенный влагой и более теплый», — сообщил он. Собеседник РБК уточнил, что к Москве подойдет циклон, который принесет теплый воздух.

В ночь на 9 января, по словам Вильфанда, в Москве будет от минус 15 до минус 20 градусов, а в Московской области — до минус 23. Затем температура начнет повышаться, однако по-прежнему будет держаться на уровне на 4–5 градусов ниже нормы. Вечером ожидается снег.

Ночью 10 января температура повысится до минус 8 — минус 10 градусов, днем — до минус 6–8, продолжил Вильфанд. Однако она все равно останется самой низкой зарегистрированной в столице за последние 30 лет, сказал он. В течение дня температура будет держаться на уровне на 3–4 градуса ниже нормы.

«Пик тепла», по словам Вильфанда, придется на четверг, 11 января.

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«Воздух будет перемещаться уже с запада, юго-запада, и даже Москва окажется в центре этого циклона, давление понизится на 20 мм, 720–730 мм ртутного столба, [ожидаются] снег и усиление ветра до 17 м/с», — рассказал синоптик

Ночью 11 января, по его прогнозу, в Москве будет минус 8–10 градусов, а днем — минус 1 — минус 3. Воздух в Московской области может прогреться до нуля.

Однако с пятницы, 12 января, начнется очередное похолодание, предупредил Вильфанд. С уходом циклона и «вторжением холодных воздушных масс» ночные и дневные температуры будут мало отличаться друг от друга: ночью ожидается до минус 13–18, днем — минус 11–16 градусов, уточнил он.

В субботу, 13 января, похолодает еще сильнее, ночью прогнозируется до 16–21 градуса мороза. Днем потеплеет до минус 15–20 градусов. Ночью 14 января, по словам Вильфанда, температура в Москве будет держаться на уровне минус 15–20 градусов, днем ожидается до минус 10 градусов, выпадет снег.