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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал, в какие регионы отправят детей из Белгородской области

Гладков: детей из Белгородской области отправят в три других региона России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Детей из Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам, разместят в оздоровительных лагерях в Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Проговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Конечно же, они сразу, мгновенно откликнулись. Сейчас занимаемся, формируем группы», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что при необходимости вместе с детьми отправят преподавателей и учителей. Перед приездом все лагеря осмотрят специалисты. «Уверен, что дети получат хороший заряд положительных эмоций, а родители будут спокойны», — заключил Гладков.

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Накануне губернатор рассказал, что только за сутки белгородским властями поступило 1300 заявок с просьбой отправить детей из Белгорода в школьные лагеря из других регионов. Принять детей ранее согласились власти Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областей.

Кроме того, около 300 жителей Белгорода приехали в пункты временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе на окраине Белгородской области. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что часть семей также вывезли на территорию региона.

С конца декабря 2023 года Украина неоднократно обстреливала Белгород с помощью реактивных систем залпового огня. 30 декабря центр города попал под самый массированный удар. В результате погибли 29 человек, в том числе дети, пострадали около 110.

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В период январских праздников обстрелы Белгорода продолжились, в городе неоднократно объявляли ракетную опасность, Минобороны отчитывалось об уничтожении снарядов из украинских систем. 8 января Гладков сообщил, что с конца декабря в результате обстрелов в Белгороде были повреждены почти тысяча жилых помещений: 812 квартир в 82 жилых домах и 132 частных дома.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Дети Липецкая область Тульская область Пензенская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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