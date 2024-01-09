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Общество ,  
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Число погибших при землетрясении в Японии достигло 180

Hokkoku: число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180

В Японии число погибших при землетрясении выросло до 180, сообщил портал Hokkoku со ссылкой на заявление властей префектуры Исикава.

Без вести пропали 203 человека, 120 погибших не опознаны. 11 новых жертв обнаружили в городе Вадзима и еще одну — в городе Сузу, итого в Вадзиме погиб 81 человек, в Сузу — еще 71. 18 погибших зафиксировали в Анамидзу, еще пять — в Нанао. Большинство пропавших без вести — жители Вадзимы.

Ранее власти Исикавы сообщили о 168 погибших.

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Серия землетрясений произошла на северо-западе Японии 1 января. Эпицентр находился на полуострове Ното в префектуре Исикава. Магнитуду толчков оценивали в 6–7, самого мощного — в 7,6.

В результате подземных толчков пострадали почти 600 человек. В Вадзиме разрушены около 200 зданий, 10 тыс. домов в городе по-прежнему остаются без воды, а 7,8 тыс. домов — без электричества. Без света и водоснабжения также остаются дома и в других городах префектуры.

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Япония землетрясение погибшие
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