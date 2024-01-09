Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов женской униформы

Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы, сообщил глава ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Впервые Минобороны приобрело 50 тыс. комплектов женской формы, 100 тыс. электрических грелок, 15 тыс. активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены», — рассказал Умеров.

По его словам, на наушниках Украина сэкономила 11,7 млн гривен (около $308 тыс.).

20 ноября 2023 года медийная площадка Минобороны Украины Military Media Center сообщила, что женщины составляют более 7% от общей численности Вооруженных сил страны (ВСУ). Всего в армии Украины служат более 60 тыс. женщин.

20 декабря президент страны Владимир Зеленский пообещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная рада. Говоря об идее о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет президент Украины отметил, что «согласится» с этой инициативой, «если все аргументы будут изложены».