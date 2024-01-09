 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов женской униформы

Умеров: Украина закупила 50 тыс. комплектов женской военной формы
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы, сообщил глава ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Впервые Минобороны приобрело 50 тыс. комплектов женской формы, 100 тыс. электрических грелок, 15 тыс. активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены», — рассказал Умеров.

По его словам, на наушниках Украина сэкономила 11,7 млн гривен (около $308 тыс.).

На Украине заявили об участии 34 стран в подготовке солдат ВСУ
Политика

20 ноября 2023 года медийная площадка Минобороны Украины Military Media Center сообщила, что женщины составляют более 7% от общей численности Вооруженных сил страны (ВСУ). Всего в армии Украины служат более 60 тыс. женщин.

20 декабря президент страны Владимир Зеленский пообещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная рада. Говоря об идее о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет президент Украины отметил, что «согласится» с этой инициативой, «если все аргументы будут изложены».

Теги
Украина Рустем Умеров военнослужащие Минобороны Украины
Материалы по теме
Москва заявила о групповом ударе с «Кинжалами» по военным заводам Украины
Политика
Минобороны сообщило о 10 сбитых снарядах чешской РСЗО над Белгородом
Политика
ФСБ заявила о задержании в ЛНР двух украинцев по подозрению в шпионаже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Ученые обнаружили угрозу здоровью в воде в пластиковых бутылках Общество, 03:54
Минобороны сообщило об уничтожении «кассет» на купянском направлении Политика, 03:53
Автомобиль врезался в ограждение Белого дома в Вашингтоне Общество, 03:30
Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов женской униформы Политика, 03:10
Как менялась доля вакансий, доступных для людей с инвалидностью Экономика, 03:00
Пентагон сообщил о состоянии попавшего в больницу министра обороны Остина Общество, 02:53
При взрыве газа в отеле в Техасе пострадал 21 человек Общество, 02:29
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Херсонской области восстановили электроснабжение после аварии Общество, 02:10
В Нижневартовске все школы перевели на удаленку из-за кори и ОРВИ Общество, 01:52
Ученые предупредили о рекордной жаре в 2024 году Общество, 01:48
В Санкт-Петербурге завели дело после поджога двери радиоведущего Sputnik Политика, 01:21
Знакомые поэта Льва Рубинштейна сообщили, что его сбила машина Общество, 01:02
В каких регионах сильнее всего выросли поступления от НДФЛ. Инфографика Экономика, 00:59
На Филиппинах российская туристка погибла после падения машины со скалы Общество, 00:48