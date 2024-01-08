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Прокуратура заявила о «хлопке без взрыва» на станции в Нижнем Тагиле

Прокуратура: на станции в Нижнем Тагиле произошел хлопок без взрыва
На одной из железнодорожных станций в черте Нижнего Тагила произошел «хлопок», сообщили в региональной транспортной прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что «взрыва как такового не было». Никто не пострадал, повреждений нет
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях произошел «некий хлопок», сообщили РБК в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Был некий хлопок. Пока деталей нет, устанавливается вся информация», — сообщили в ведомстве.

«Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела», — заявили в прокуратуре «РИА Новостям».

Ведомство начало проверку.

В РЖД сообщили РБК о временном ограничении движения поездов по станции Сан-Донато. Она расположена в городской черте Нижнего Тагила в микрорайоне Рудник им. III Интернационала.

В компании предупредили о возможных задержках в движении некоторых электропоездов.

В Рязанской области грузовой состав сошел с путей после взрыва
Политика

В ноябре 2023 года в Рязанской области сошли с рельс 19 вагонов поезда с удобрениями. Источники РБК в правоохранительных органах рассказали тогда, что авария произошла из-за взрыва на путях. На опубликованных кадрах было видно, что часть путей разрушена. В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно.

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Грузовой состав двигался в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов. Ущерб компании РЖД оценили в 30 млн руб.

1 декабря Следственный комитет сообщил, что силовики задержали подозреваемого в организации терактов на железной дороге и на военном аэродроме в Рязанской области. «Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», — сказали в ведомстве.

В июле задержанный изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и атаковал ими военный аэродром Дягилево в Рязани, добавили в ФСБ. На допросе задержанный признался, что его завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Подозреваемый прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб и в марте вернулся в Рязань.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
взрыв Нижний Тагил Свердловская область прокуратура
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