В Токио в поезде три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

В Токио три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

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По меньшей мере три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в поезде в Токио, сообщает агентство Kyodo.

По информации издания, вечером 3 января в экстренные службы поступило сообщение, что на одной из станций кольцевой линии Яманотэ городских электропоездов Токио находится человек, размахивающий ножом.

После этого три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Травмы, которые получили пострадавшие, неопасны для жизни, пишет Kyodo со ссылкой на столичное управления полиции и пожарной службы Токио.

По подозрению в покушении на убийство полиция задержала женщину, предположительно, ей около 20 лет.

После произошедшего движение на линии Яманотэ было приостановлено, сообщает Kyodo со ссылкой на Восточно-Японскую железнодорожную компанию (JR East). При этом в JR East уточнили, что движение приостановили из-за сбоев в работе транспорта.

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В декабре в Париже мужчина иранского происхождения напал на двух человек. Le Parisien писала, что инцидент произошел недалеко от Эйфелевой башни. Подозреваемый напал с ножом на туриста с гражданством Германии и Филиппин, который в результате погиб от полученных травм. После этого нападавший скрылся и перешел по мосту на другой берег Сены, где ударил молотком гражданина Великобритании.