После нападения с ножом в Париже погиб человек, еще один ранен

В Париже после нападения с ножом погиб человек

Задержанный напал с ножом на туриста с гражданством Германии и Филиппин. Тот погиб от полученных травм. По данным источника Le Parisien, при задержании нападавший угрожал полиции молотком, выкрикивая «Аллах акбар»

После нападения в Париже погиб человек, еще один получил ранения, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщает Le Parisien, инцидент произошел недалеко от Эйфелевой башни. Задержанный напал с ножом на туриста с гражданством Германии и Филиппин. Тот погиб от полученных травм. После этого нападавший скрылся и перешел по мосту на другой берег Сены, где ударил молотком гражданина Великобритании.

По данным источника газеты, при задержании нападавший угрожал полиции молотком, выкрикивая «Аллах акбар».

Как сообщает Le Parisien, задержанного зовут Арманд Р. Мужчина иранского происхождения родился во Франции и имеет французское гражданство. Ранее он был внесен в список S, куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны. По данным газеты, его включили туда «за радикальный исламизм».

Мужчина 1997 года рождения страдает психическими расстройствами. В 2016 году его приговорили к четырем годам лишения свободы за несостоявшийся план нападения. В 2020 году мужчину выпустили.

Как отметил Дарманен, при задержании нападавший заявил полиции, что не может поддержать «то, что мусульмане умирают как в Афганистане, так и в Палестине». Мужчина, недовольный происходящим в Газе, считал, что Франция «причастна» к действиям Израиля, и хотел умереть «мученической смертью», сообщает Le Parisien.