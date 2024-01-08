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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Гладков: в Белгородской области обстреляли город Шебекино, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Часть снарядов, по его словам, попала на территорию промышленной зоны. Сейчас город осматривают на предмет разрушений.

В Шебекино снаряд попал в здание одного из промышленных предприятий
Политика
Фото:Google Maps

Шебекино расположено в 5 км от границы с Харьковской областью Украины и почти в 30 км к юго-востоку от Белгорода.

Шебекинский округ — один из основных промышленных центров Белгородской области. Там расположены местные производства, а также резервные площадки белгородских предприятий и федеральных компаний. В округе находятся производство макарон «Шебекинские», завод по выпуску искусственных сапфиров «Монокристалл», Шебекинский машиностроительный завод, завод по производству смол и добавок для строительных красок компании «Аллнекс» и другие предприятия.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам с начала российской военной операции. 30 декабря самому сильному обстрелу с начала боевых действий подвергся Белгород, погибли 29 человек, еще более 100 пострадали. В новогодние праздники обстрелы города и региона продолжились.

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Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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