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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино снаряд попал в здание одного из промышленных предприятий

Гладков: снаряд попал в административное здание предприятия в Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Снаряд, выпущенный украинскими силами, попал в административное здание промышленного предприятия в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Там выбиты окна.

«ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил Гладков.

Военная операция на Украине. Онлайн
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За 2 января атакам трижды подвергся Белгород. Силы ПВО сбили в общей сложности 17 воздушных целей на подлете к городу. Минобороны докладывало, что речь шла о ракетах реактивной системы залпового огня «Ольха». Мужчина погиб, есть несколько пострадавших.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об обнаруженном неразорвавшемся снаряде, его обезвредили.

 

Теги
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Вячеслав Гладков Шебекино ВСУ Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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