Гладков: снаряд попал в административное здание предприятия в Шебекино

В Шебекино снаряд попал в здание одного из промышленных предприятий

Фото: Google Maps

Снаряд, выпущенный украинскими силами, попал в административное здание промышленного предприятия в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Там выбиты окна.

«ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил Гладков.

За 2 января атакам трижды подвергся Белгород. Силы ПВО сбили в общей сложности 17 воздушных целей на подлете к городу. Минобороны докладывало, что речь шла о ракетах реактивной системы залпового огня «Ольха». Мужчина погиб, есть несколько пострадавших.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об обнаруженном неразорвавшемся снаряде, его обезвредили.



