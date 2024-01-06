Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей в ДНР из-за обстрелов

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В результате обстрела Горловки и Макеевки погибли два мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Противник обстрелял сегодня Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В Макеевке и в Горловке в результате обстрелов погибли два мирных жителя», — написал он.

По словам чиновника, девять человек получили ранения. Это произошло в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки и в Никитовском районе Горловки. В результате атаки были также повреждены четыре жилых дома, «два объекта гражданской инфраструктуры» и машина.

Пушилин добавил, что обстрел велся из ствольной артиллерии 152-го и 155-го калибров, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Кроме того, ВСУ атаковали ДНР с помощью ударных дронов.

В ночь на 1 января по центру Донецка было выпущено 15 ракет. Удар пришелся на Калининский и Буденновский районы города. В результате обстрела погибли четыре человека, 13 получили ранения. Украинская армия обстреливала столицу ДНР и двумя днями ранее, 30 декабря 2023 года. Тогда пострадали десять человек, еще один получил смертельные ранения.