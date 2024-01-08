В Белоруссии экскаватор с машинистом ушел под воду вместе с частью моста

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В Лидском районе Гродненской области Белоруссии обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман, сообщило республиканское МЧС в телеграм-канале.

Участок моста близ деревни Тосино обрушился в 10:23 по местному времени (совпадает с мск). В результате пострадали два человека, которые демонтировали сооружение. Также в воду упал экскаватор вместе с машинистом.

Машиниста, застрявшего в экскаваторе, и других пострадавших достали и госпитализировали. Причину обрушения моста выясняют. Как сообщил председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, строительные работы на месте приостановили.

Он рассказал, что машинист и еще двое пострадавших — сотрудники одной строительной организации.

Как сообщили в белорусском Минздраве, пострадавших госпитализировали в Лидскую центральную районную больницу. У них выявили травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов и грудной клетки. Двоих пострадавших поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии, один пациент проходит ряд дополнительных исследований, добавили в ведомстве.

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В конце сентября в Киеве во время ремонта обрушились несколько пролетов Дегтяревского моста. Сооружение, также известное как Дегтяревский путепровод, расположено в исторической местности в центре Киева под названием Шулявка. Это автомобильный мост с трамвайной линией.

Мост был построен в 1963 году, до 2020 года его ни разу не ремонтировали. В ходе работ его должны были полностью заменить.