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В Киеве во время ремонта обрушился мост

В Киеве во время ремонта обрушился Дегтяревский мост
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Thomas Imo / Photothek / Global Look Press)

Несколько пролетов Дегтяревского моста рухнули в Киеве во время ремонтных работ, передает УНИАН.

По данным издания, мост обрушился во время ремонтных работ. На опубликованных кадрах видно, что рядом с мостом находится бригада рабочих с техникой.

Дегтяревский мост, также известный как Дегтяревский путепровод, расположен в исторической местности в центре Киева под названием Шулявка. Он пересекает Дегтяревскую улицу и соединяет улицы Елены Телиги и Александра Довженко. Это автомобильный мост с трамвайной линией.

Мост закрыли на ремонт в середине июня, открыть его планировали 30 ноября. Сооружение считалось аварийным, его должны были полностью заменить. Мост был построен в 1963 году, до 2020 года его ни разу не ремонтировали.

Это не первое обрушение моста за последнее время. В 2020 году от него откололся кусок бетона, который упал на автомобиль, пишет издание Liga.net. Обломки упали на крышу машины, повреждения получил капот, также было разбито стекло. После этого власти провели аварийные работы.

Теги
Киев Украина обрушение моста ремонт
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