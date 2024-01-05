В Подольске пытаются восстановить подачу тепла в многоквартирные дома, жители вынуждены ночевать в теплой одежде на фоне аномальных морозов. Рассказ жителей микрорайона Климовск — в видео РБК

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Часть жителей Подольска вторые сутки остаются без теплоснабжения, люди вынуждены спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой. По словам жильцов, они не могут покинуть квартиры, поскольку время подключения отопления неизвестно и пока неясно, выдержат ли трубы нагрузку.

Власти сообщили вечером 4 января о трех обнаруженных утечках на теплотрассе, а утром 5 января — о запуске котла. «В ходе его работы выявлены технические неполадки. Специалисты на месте, занимаются устранением неисправностей», — говорил подольский мэр Григорий Артамонов.

Котел расположен на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ). Артамонов объяснял увеличение сроков устранения неполадок тем, что КСПЗ — режимный объект.

В подольском микрорайоне Климовск без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8–19 градусов тепла, пишет Baza. На перебои с подачей тепла пожаловались также жители Химок, Солнечногорского и Раменского районов, передает MSK1.

«Причина — в резко возросшем потреблении. Многие на период новогодних праздников уехали за город, и система просто не всегда справляется с нагрузкой. Не отметаем и факт потребления сверх установленного договором норматива», — пояснил мэр Солнечногорска Константин Михальков.

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