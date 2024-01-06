Число жертв землетрясения в Японии достигло 126

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После серии землетрясений в Японии число погибших достигло 126 человек, по меньшей мере 516 получили серьезные ранения. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Ранее было известно о 110 жертвах.

Согласно данным NHK, наибольшее число погибших — 69 — было зарегистрировано в городе Вадзима, на втором месте город Судзу, где погибли 38 человек. Остальные жертвы были зафиксированы в еще пяти городах.

6 января власти префектуры Исикава, на которую пришелся эпицентр землетрясения, опубликовали список из 210 человек, пропавших без вести. Общее число жертв неизвестно до сих пор, несмотря на продолжающиеся поисково-спасательные мероприятия.

Серия землетрясений произошла на северо-западе Японии 1 января, магнитуда самого мощного из них c эпицентром на полуострове Ното составила 6,1 балла. Из-за сильных толчков обрушились десятки домов, под завалами оказались люди.

Около 66 тыс. домов по-прежнему остаются без водоснабжения, приблизительно 23 тыс. — без электричества. Власти провели эвакуацию примерно 30 тыс. человек в 370 населенных пунктов, сообщило агентство Kyodo.