В Ростове-на-Дону загорелся цирк, где застрял танк ЧВК «Вагнер»

В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании государственного цирка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

«Сообщение о пожаре по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 45 поступило в дежурную службу сегодня в 16:55. Загорание произошло в гримерной на площади 5 кв. м», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, из здания цирка были эвакуированы 25 посетителей и 12 сотрудников персонала. В 17:20 мск пожар был ликвидирован полностью, в его тушении были задействованы 14 единиц техники и 47 специалистов.

В воротах этого цирка в июне 2023 года застрял танк ЧВК «Вагнер», бойцы которой вместе с военной техникой зашли в город в ночь на 24 июня. Перед этим основатель ЧВК Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года) объявил о «марше справедливости» и планах «идти на Москву». В Ростове-на-Дону бойцы «Вагнера» на день заблокировали штаб Южного военного округа и объекты силовых ведомств. Вечером 24 июня они ушли из города.