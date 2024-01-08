Блинкен выступил против призывов к палестинцам покинуть сектор Газа

США не согласны с высказываниями некоторых израильских чиновников о том, что палестинцам следует покинуть сектор Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвали палестинских жителей Газы добровольно покинуть регион, пока Израиль не вытеснит боевиков ХАМАС.

«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы. Эти заявления безответственные, подстрекательские, и они только затрудняют обеспечение будущего Газы под руководством палестинцев, когда ХАМАС больше не будет контролировать ситуацию», — сказал Блинкен (цитата по The Jerusalem Post).

Он также отметил, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия. «Они не могут, на них нельзя давить, чтобы они покинули Газу», — подчеркнул госсекретарь США.

Еще осенью 2023 года The New York Times со ссылкой на источники писала, что Израиль тайно пытался заручиться международной поддержкой по вопросу переселения сотен тысяч палестинцев из сектора Газа в Египет на время ведения боевых действий. Тем не менее это предложение было отвергнуто большинством собеседников Израиля, в том числе США и Великобританией, рассказали источники газеты.

В начале января 2024 года израильский министр обороны Йоав Галлан представил план действий после окончания войны с ХАМАС, согласно которому сектором Газа станут управлять местные палестинские власти, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит за собой полный военный контроль.

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Источники The Times of Israel в службе безопасности Израиля уточняли, что передача ответственности в руки местной администрации в соответствии с планом должна будет осуществляться постепенно, учитывая существующую инфраструктуру. При этом вопрос о возможном участии Палестинской национальной администрации (ПНА) в послевоенном развитии сектора Газа не актуален на данном этапе.