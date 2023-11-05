NYT узнала о поиске Израилем поддержки переселения палестинцев в Египет

Израиль тайно ищет поддержку по переселению сотен тысяч палестинцев из сектора Газы в Египет, называя инициативу гуманитарной, узнала NYT. По данным газеты, помимо самого Египта, план также отвергли в США и Британии

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В последние дни Израиль тайно пытался заручиться международной поддержкой по вопросу переселения сотен тысяч палестинцев из сектора Газа в Египет на время ведения боевых действий. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на шесть иностранных дипломатов, осведомленных с предложениями Тель-Авива.

По данным газеты, израильские лидеры и дипломаты в частном порядке предложили эту идею нескольким иностранным правительствам, представив ее как гуманитарную инициативу. Власти Израиля отмечали, что переселение палестинцев в лагеря беженцев на Синайском полуострове позволит им временно избежать опасностей в секторе Газа.

Тем не менее это предложение было отвергнуто большинством собеседников Израиля, в том числе США и Великобританией, рассказали источники NYT. Западные страны опасаются, что массовое переселение может оказаться «постоянным» и способно дестабилизировать Египет, пишет издание.

Предложение Израиля также было отвергнуто Палестиной, представители которой считают, что Тель-Авив может использовать войну, чтобы навсегда вытеснить из сектора Газа более двух миллионов палестинцев, проживающих там.

Как отмечает NYT, египетские власти также опасаются массовой миграции на Синайский полуостров, поскольку это может привести к тому, что многие из палестинцев присоединятся к местным исламистам и начнут нападать на Израиль с территории Египта. Из-за этого Каир может оказаться втянутым в войну, которую начинать не собирается.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.



Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с начала войны с Израилем в регионе погибли более 9,7 тыс. человек, в том числе 4,8 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, как сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов. По оценке ООН, порядка 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

Ранее о том, что Министерство разведки Израиля спустя неделю после начала войны с ХАМАС разработало план по переселению населения сектора Газа в Египет, писало Asssiated Press (AP) cо ссылкой на документ и источники. Как отмечает агентство, авторы документа предложили переселить гражданское население Газы в палаточные городки на севере Синайского полуострова, а затем построить там постоянные города и наладить гуманитарный коридор. В то же время внутри Израиля, по задумке авторов, будет создана зона безопасности, чтобы заблокировать въезд перемещенных палестинцев.

Как отмечает AP, в документе также говорится, что Египет не должен обязательно быть «последним пристанищем» для палестинских беженцев. Потенциальными целями переселения в Израиле также назвали Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Канаду. В офисе Нетаньяху документ назвали «концептуальным», подобные которому готовятся на всех уровнях правительства и его органов безопасности.

С начала войны между ХАМАС и Израилем почти 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов ЦАХАЛ, сообщали в ООН. В анклаве обостряется дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Многие из жителей сектора бежали из северных районов на юг, в сторону границы с Египтом.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси еще в октябре заявил, что его страна отвергает «любую попытку ликвидировать палестинский вопрос военными средствами или посредством насильственного перемещения палестинцев с их земель, что будет происходить за счет стран региона». При этом, по данным источников Financial Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев из сектора Газа. По данным газеты, предложение не было поддержано Германией и Францией, которые указали на продолжающуюся борьбу с беженцами внутри ЕС.