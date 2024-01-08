Бельгийская Le Soir узнала кандидата на пост генсека Совета Европы

Бельгия может выдвинуть европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса в качестве кандидата на пост генерального секретаря Совета Европы, пишет газета Le Soir со ссылкой на источник. Позже об этом же рассказали изданию Politico бельгийские чиновники и член партии «Реформаторское движение».

Генсек Совета Европы избирается Парламентской ассамблеей на пять лет. Он отвечает за стратегическое планирование, реализацию рабочих программ и исполнение бюджета организации. На данный момент эту должность занимает Мария Пейчинович-Бурич.

Назначение нового руководителя Совета Европы запланировано на июнь 2024 года. Бельгия должна назначить кандидатуру к 10 января, уточняет Le Soir. Источники газеты отмечают, что Рейндерс является единственным кандидатом Брюсселя.

Это будет уже вторая его попытка баллотироваться на должность генсека Совета Европы. Рейндерс в 2019 году участвовал в борьбе за этот пост, но победу одержала Пейчинович-Бурич.

Le Soir сообщает, что сам Рейндерс собирался возглавить избирательный список бельгийской партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент летом 2024 года, однако о таких планах накануне заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. В случае избрания в парламент Мишель покинет свой пост в Евросовете досрочно — в июле, за несколько месяцев до окончания своего мандата.

Кроме того, в случае победы Мишеля и.о. главы Евросовета может стать премьер-министр Венгрии и один из главных евроскептиков в ЕС Виктор Орбан (так как Венгрия с июля станет председательствующей в Евросовете). Страны ЕС, как пишет Politico, хотят избежать председательства Орбана в организации.