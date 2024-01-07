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Шарль Мишель досрочно покинет пост главы Евросовета

Мишель досрочно покинет пост главы Евросовета после выборов в Европарламент
Председатель Европейского совета объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года. В случае избрания он досрочно покинет свой пост
Председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель (Фото: Belga / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года, пишет La Libre.

«Я возглавлю список [бельгийской партии «Реформаторское движение»] на европейских выборах», — сказал Мишель (цитата по RTL info).

Таким образом, в случае избрания в парламент он покинет свой пост в Евросовете в июле, за несколько месяцев до окончания своего мандата.

Выборы депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

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Фото:Oliver Hoslet / EPA / ТАСС

В случае избрания Мишель будет исполнять обязанности главы Европейского совета до принесения присяги в качестве парламентария 16 июля. По словам председателя Евросовета, его преемника выберут уже в конце июня — начале июля.

Мишель занимает свой пост с декабря 2019 года. Его предшественником был Дональд Туск.

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Шарль Мишель родился 21 декабря 1975 года в бельгийском городе Намюр. Его отцом был мэр небольшого города Жодуани, и уже в 16 лет Мишель вступил в организацию «Молодые реформаторы-либералы Жодуани». В возрасте 18 лет он был избран советником в провинции Валлонский Брабант, а в 1999 году он был избран в Палату представителей Бельгии. В 2000 году Мишель был назначен на пост министра внутренних дел в правительстве Валлонии, став в возрасте 25 лет самым молодым министром в истории Бельгии.

В 2007–2011 годах — министр по вопросам содействия сотрудничеству в федеральном правительстве. В 2014 году занял должность премьер-министра страны. В июле 2019 года на саммите ЕС Шарль Мишель был избран председателем Европейского совета, став третьим человеком на этой должности.

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Теги
Елена Чернышова
Евросовет Шарль Мишель Европарламент
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