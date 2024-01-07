Шарль Мишель досрочно покинет пост главы Евросовета

Председатель Европейского совета объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года. В случае избрания он досрочно покинет свой пост

Председатель Европейского совета Шарль Мишель (Фото: Belga / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года, пишет La Libre.

«Я возглавлю список [бельгийской партии «Реформаторское движение»] на европейских выборах», — сказал Мишель (цитата по RTL info).

Таким образом, в случае избрания в парламент он покинет свой пост в Евросовете в июле, за несколько месяцев до окончания своего мандата.

Выборы депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

В случае избрания Мишель будет исполнять обязанности главы Европейского совета до принесения присяги в качестве парламентария 16 июля. По словам председателя Евросовета, его преемника выберут уже в конце июня — начале июля.

Мишель занимает свой пост с декабря 2019 года. Его предшественником был Дональд Туск.

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