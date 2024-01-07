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В Новосибирской области при столкновении двух машин погибли 4 человека

МВД: четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись два ехавших навстречу друг другу автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

7 января около 19:15 по местному времени (15:15 мск) мужчина, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска и на 1364-м км дороги Р-254 выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной машиной Toyota Spacio.

«В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир «Тойота Спасио», — уточнили в МВД.

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Фото:МВД по Чувашской Республике

5 января в Ивановской области произошла авария с участием пяти транспортных средств, в результате которой три человека пострадали. На трассе Иваново — Ярославль столкнулись военный автобус, в котором находились 17 пассажиров, маршрутка Mercedes Sprinter, стоявшая на обочине фура, а также два легковых автомобиля, один из которых скатился в кювет. Все пострадавшие находились в одном из легковых автомобилей.

Теги
Новосибирская область ДТП МВД погибшие
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