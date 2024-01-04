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Медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Чувашии

Минздрав: медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Чувашии
Фото: МВД по Чувашской Республике
Фото: МВД по Чувашской Республике

Медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП в Чувашии. Всего пострадал 31 человек, двое погибли, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Около 23:00 3 января в Порецком районе Чувашии автобус съехал в кювет и опрокинулся. По данным полиции водитель автобуса, который следовал из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением.

В автобусе находились 40 человек, которые по данным Чувашской прокуратуры, ехали на вахтовые работы.

Как сообщили в Минздраве, 11 человек доставили в Алатырскую центральную районную больницу, 4 — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. 14 пострадавших получили амбулаторную помощь. Двум пациентам в тяжелом состоянии проведут онлайн-консультации со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра.

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Теги
ДТП Чувашия Минздрав Автобус
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