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Политика ,  
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В пригороде Иерусалима произошел теракт

Полиция Израиля сообщила о теракте на КПП в пригороде Иерусалима
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Террористы совершили атаку на контрольно-пропускном пункте «Рас-Биду» в пригороде Иерусалима. Об этом сообщила в соцсети X израильская полиция.

«На контрольно-пропускном пункте «Рас-Биду» в пригороде Иерусалима произошел автомобильный теракт, в результате которого два человека получили легкие ранения», — говорится в сообщении полиции.

По данным израильских правоохранительных органов, сотрудники пограничной полиции нейтрализовали террориста.

Как утоняет The Times of Israel, злоумышленники на автомобиле протаранили пограничников во время того, как они проверяли проезжавший КПП фургон. По данным издания, полицейские попытались догнать их, но в ходе перестрелки была убита 3-летняя палестинская девочка, находившаяся в фургоне, который в результате проверки допустили к проезду через «Рас-Биду». The Times of Israel сообщило, что в результате наезда один сотрудник пограничной полиции получил легкие ранения.

В Иерусалиме при стрельбе погибла женщина и пострадали восемь человек
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Фото:Ronen Zvulun / Reuters
В ноябре вооруженные люди начали стрелять на автобусной остановке при въезде в Иерусалим, в результате чего погибла женщина, ранения получили еще восемь человек. По данным полиции Израиля, как минимум два боевика были застрелены ответным огнем.

В апреле стрельба произошла возле базы пограничной полиции в районе Шимон-ха-Цадик в восточной части Иерусалима. В результате инцидента два полицейских получили ранения, а нападавшему удалось скрыться.

Теги
Израиль Иерусалим
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