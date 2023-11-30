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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Иерусалиме при стрельбе погибла женщина и пострадали восемь человек

«Красный щит Давида»: в Иерусалиме при стрельбе пострадали восемь человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Вооруженные люди открыли стрельбу на автобусной остановке при въезде в Иерусалим, в результате чего погибла 24-летняя женщина, пострадали восемь человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Иерусалиме при стрельбе пострадали восемь человек, двое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на национальную медицинскую службу «Красный щит Давида».

В результате стрельбы погибла 24-летняя женщина, уточнила The Times of Israel, ссылаясь на медиков.

Согласно сообщению, еще пятеро человек получили серьезные ранения, один находится в состоянии средней тяжести, а двое других — легкой тяжести.

По данным полиции Израиля, боевики открыли стрельбу на автобусной остановке при въезде в Иерусалим, как минимум двое были застрелены силами безопасности и вооруженным гражданским лицом.

Война Израиля и ХАМАС. Онлайн
Политика

Полицейские оцепили место преступления.

В октябре возле полицейского участка «Шалем», который находится недалеко от Дамасских ворот Старого города в Иерусалиме, произошла стрельба, в результате чего пострадали двое полицейских. Один из них получил тяжелые ранения, другой — ранения средней тяжести.

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Нападавший был обезврежен при попытке скрыться. После стрельбы полиция закрыла все ворота в Старом городе.

В апреле неизвестные открыли огонь возле базы пограничной полиции в районе Шимон-ха-Цадик в восточной части Иерусалима. Тогда были ранены двое полицейских, сидевших в машине, по которой велась стрельба. Нападавший скрылся.

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Виктория Громова Виктория Громова
Иерусалим стрельба пострадавшие
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