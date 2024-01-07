МВД: в торжествах на праздновании Рождества приняли участие 1,4 млн человек

В МВД назвали число россиян, участвовавших в торжествах на Рождество

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В торжествах по случаю Рождества Христова в 6 тыс. населенных пунктах России приняли участие более 1,4 млн человек, полицейские обеспечили общественный порядок в полном объеме. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В торжествах в 6 тыс. населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек», — написала Волк. Также, по ее словам, в Кафедральном Соборе Храма Христа Спасителя в Москве на торжественном мероприятии, проведенном Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, присутствовали около 2,5 тыс. человек.

По данным представителя МВД, в 72 населенных пунктах в новых субъектах России провели 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова. В них приняли участие более 12,7 тыс. человек, уточнила Волк.

В обеспечении правопорядка во время рождественских богослужений были задействованы около 43 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии, представителей общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных предприятий, сообщила официальный представитель МВД. По ее словам, полицейские провели предварительное обследование зданий, в которых проводились праздничные службы, и прилегающих к ним территорий. Во время богослужений возле 10,5 тыс. православных храмов и монастырей дежурили наряды патрульно-постовой службы и других подразделений МВД.

«Во время празднования Рождества Христова полицейские обеспечили общественный порядок в полном объеме», — отметила Волк, добавив, что принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено.

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