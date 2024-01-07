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Как в России встретили Рождество. Фоторепортаж

В России встретили Рождество
Сюжет
Новый год 2024

В ночь на 7 января православные россияне встретили Рождество. Как прошли богослужения — в фоторепортаже РБК
Владимир Путин на Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции &laquo;Ново-Огарево&raquo;. Перед Рождеством президент встретился с родственниками военных, погибших в военной операции на Украине. По его словам, эта встреча должна стать &laquo;ясным, понятным сигналом&raquo; для властей на всех уровнях к тому, чтобы &laquo;всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, &lt;...&gt; чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна&raquo;
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Владимир Путин на Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции «Ново-Огарево».

Перед Рождеством президент встретился с родственниками военных, погибших в военной операции на Украине. По его словам, эта встреча должна стать «ясным, понятным сигналом» для властей на всех уровнях к тому, чтобы «всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, <...> чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа в центре) в храме Христа Спасителя. Москва. В своем поздравлении патриарх пожелал россиянам озарения в жизни &laquo;светом Христовой правды&raquo;, а не &laquo;холодным светом смартфонов и планшетов&raquo;
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа в центре) в храме Христа Спасителя. Москва.

В своем поздравлении патриарх пожелал россиянам озарения в жизни «светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов»

Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Короча, Белгородская область. В части региона&nbsp;&mdash; в Белгороде, Шебекино и 20-километровой приграничной зоне&nbsp;&mdash; отменили рождественские богослужения из соображений безопасности
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Короча, Белгородская область.

В части региона — в Белгороде, Шебекино и 20-километровой приграничной зоне — отменили рождественские богослужения из соображений безопасности

Казак Енисейского казачьего войска перед иконой во время литургии в Знаменской православной церкви в Дивногорске, Красноярский край
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Казак Енисейского казачьего войска перед иконой во время литургии в Знаменской православной церкви в Дивногорске, Красноярский край

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

Спасо-Преображенский кафедральный храм Донецка
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Спасо-Преображенский кафедральный храм Донецка

Диакон во время Рождественского Архиерейского богослужения в Воскресенский кафедральный собор в Шуе, Ивановская область
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Диакон во время Рождественского Архиерейского богослужения в Воскресенский кафедральный собор в Шуе, Ивановская область

Женский хор в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Женский хор в храме Успения Божией Матери во Владивостоке

Собор Михаила Архангела в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Собор Михаила Архангела в Сочи

Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре

Храм Архангела Михаила в Грозном
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Храм Архангела Михаила в Грозном

Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге

Рождественский молебен на Краснолиманском направлении в зоне военной операции
Фото: Александр Река / ТАСС

Рождественский молебен на Краснолиманском направлении в зоне военной операции

Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.

Теги
мультимедиа Рождество РПЦ
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