Как в России встретили Рождество. Фоторепортаж

Владимир Путин на Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции «Ново-Огарево».

Перед Рождеством президент встретился с родственниками военных, погибших в военной операции на Украине. По его словам, эта встреча должна стать «ясным, понятным сигналом» для властей на всех уровнях к тому, чтобы «всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, <...> чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна»