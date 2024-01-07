Как в России встретили Рождество. Фоторепортаж
В ночь на 7 января православные россияне встретили Рождество. Как прошли богослужения — в фоторепортаже РБК
Владимир Путин на Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции «Ново-Огарево».
Перед Рождеством президент встретился с родственниками военных, погибших в военной операции на Украине. По его словам, эта встреча должна стать «ясным, понятным сигналом» для властей на всех уровнях к тому, чтобы «всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, <...> чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа в центре) в храме Христа Спасителя. Москва.
В своем поздравлении патриарх пожелал россиянам озарения в жизни «светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов»
Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Короча, Белгородская область.
В части региона — в Белгороде, Шебекино и 20-километровой приграничной зоне — отменили рождественские богослужения из соображений безопасности
Казак Енисейского казачьего войска перед иконой во время литургии в Знаменской православной церкви в Дивногорске, Красноярский край
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
Спасо-Преображенский кафедральный храм Донецка
Диакон во время Рождественского Архиерейского богослужения в Воскресенский кафедральный собор в Шуе, Ивановская область
Женский хор в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Собор Михаила Архангела в Сочи
Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре
Храм Архангела Михаила в Грозном
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
Рождественский молебен на Краснолиманском направлении в зоне военной операции
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.