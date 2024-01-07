В Днепре прогремели взрывы
С утра на Украине объявлялась воздушная тревога во всех регионах
В Днепре раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «Страна.ua». Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе работает ПВО.
Утром 7 января воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.
Накануне, 6 января, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях также была объявлена воздушная тревога, в Днепре звучали взрывы. Лысак призывал жителей находиться в укрытии.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.