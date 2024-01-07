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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
С утра на Украине объявлялась воздушная тревога во всех регионах
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

В Днепре раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «Страна.ua». Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе работает ПВО.

Утром 7 января воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

В Днепре прозвучали взрывы
Политика

Накануне, 6 января, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях также была объявлена воздушная тревога, в Днепре звучали взрывы. Лысак призывал жителей находиться в укрытии.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Виктория Громова Виктория Громова
Днепр Украина взрывы
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