В Днепре прогремели взрывы

С утра на Украине объявлялась воздушная тревога во всех регионах

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В Днепре раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «Страна.ua». Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе работает ПВО.

Утром 7 января воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

Накануне, 6 января, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях также была объявлена воздушная тревога, в Днепре звучали взрывы. Лысак призывал жителей находиться в укрытии.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.