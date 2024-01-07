Воробьев: в Климовске запустили второй котел для подачи отопления после аварии

Воробьев сообщил о запуске второго котла в Климовске для подачи тепла

В подольском микрорайоне Климовск, где 170 домов оказались без тепла из-за аварии на частной котельной, запустили второй котел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — написал он. Так, к котельной подключили 10 домов на Симферопольской улице, Октябрьской площади, Заводской улице и Западной улице.

В то же время Воробьев предупредил, что теперь проблемой может стать состояние труб и батарей, которые могли быть частично заморожены во время отсутствия тепла.

Первый котел запустили вечером 6 января. Запуск второго котла усилит текущую мощность котельной примерно в два раза, отмечал губернатор.

Помимо этого, рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе, чтобы запустить отопление в оставшиеся дома.

Проблемы с отоплением возникли после аварии 4 января в котельной на Климовском патронном заводе, которая обеспечивает теплом микрорайон. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин утверждал, что власти почти сутки «находились в неведении» относительно ситуации с отоплением, так как завод является режимным объектом и они не могут его контролировать.