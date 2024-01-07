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Число жертв землетрясений в Японии возросло до 128

NHK: число погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 128
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

После серии землетрясений в Японии число погибших возросло до 128, еще порядка 560 человек получили серьезные ранения. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее было известно о 126 жертвах.

По данным телеканала, наибольшее число погибших — 69 — было найдено в городе Вадзима, 38 — в городе Судзу, остальные жертвы зарегистрированы еще в пяти населенных пунктах — городах Анамидзу, Нанао, Уэда, поселке Ното, а также в префектуре Сига.

Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж
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Серия землетрясений произошла на северо-западе Японии 1 января. Магнитуда самого мощного из них с эпицентром на полуострове Ното достигла 6,1.

Руководство префектуры Исикава, на которую пришелся эпицентр стихии, 6 января опубликовало список пропавших без вести, в который вошли 210 человек. Итоговое число жертв до сих пор неизвестно, поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Как сообщало агентство Kyodo, без водоснабжения остаются около 66 тыс. домов, еще порядка 23 тыс. — без электричества. По его данным, из 370 населенных пунктов Японии эвакуировали примерно 30 тыс. человек.

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Япония землетрясение
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