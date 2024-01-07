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Воробьев назвал тяжелой ситуацию после ЧП с отоплением в Подмосковье

Губернатор Подмосковья: в Климовске запустят второй котел для подачи отопления
Власти Подмосковья 6 января запустили первый котел для подачи тепла в дома после аварии на частной котельной, в результате которой 170 домов остались без отопления. 7 января ожидается запуск второго котла

В подмосковном Климовске, где 170 домов оказались без тепла из-за аварии на частной котельной, ситуация с отоплением остается тяжелой. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Вчера [6 января] удалось запустить один котел. В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня [7 января]», — написал он.

После этого власти планируют запустить отопление в оставшиеся 33 дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина — для этого рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе. На время ремонтных работ в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре «Юность», добавил Воробьев.

Власти заявили, что почти сутки не знали о ЧП с теплом в Климовске
Общество
Фото:Алексей Белкин / ТАСС

По его словам, к ликвидации последствий аварии подключили предприятия из других районов, также был развернут оперативный штаб. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, разбираются в обстоятельствах аварии на частной котельной.

Воробьев назвал преодоление последствий аварии абсолютным приоритетом для властей Подмосковья.

Проблемы с отоплением возникли после того, как 4 января прорвало теплотрассу. В котле на Климовском патронном заводе, от которого поступает тепло в микрорайон, произошел гидравлический удар.

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Вице-губернатор региона Евгений Хромушин рассказал, что власти Московской области почти сутки «находились в неведении» по поводу ситуации с теплоснабжением в домах в Климовске. По его словам, власти не могут контролировать Климовский патронный завод с точки зрения подготовки к зиме, так как он является режимным объектом.

Власти Климовска установили локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления в домах, чтобы привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий аварии.

Местным жителям пообещали произвести перерасчет за коммунальные услуги. В местную больницу доставили тепловые пушки, а на базе дома культуры «Машиностроитель» и в гимназии имени Подольских курсантов организовали пункты обогрева.

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Виктория Громова Виктория Громова
Московская область Андрей Воробьев отопление котел
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