МЧС: фура провалилась под лед на реке в Башкирии

Фура провалилась под лед на реке в Башкирии

В окрестностях города Бирск в Башкирии фура провалилась под лед реки, сообщило республиканское управление МЧС в телеграм-канале.

Грузовик упал в реку Белая на ледовой переправе, уточнили в ведомстве. По его сведениям, автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших еще уточняется.

У места, где грузовик провалился под лед, расстояние через реку составляет 520 м, а толщина льда — 30 см, отметили в МЧС. Поверхность льда могла выдержать массу в 3 т. Автомобили переправлялись через реку по двум полосам шириной по 50 м.

Как сообщили в администрации Бирского района, сейчас переправа закрыта. На место прибыла группа спасателей с техникой.

Администрация Бирского района сообщила об инциденте накануне, около 00:00 мск. Тогда власти сообщили, что вместе с грузовиком в реке утонул водитель. Сколько всего людей находилось в грузовике, властям неизвестно.

В ноябре на реке Ичёра в Иркутской области под лед провалился вездеход, перевозивший работников геологоразведочной компании. В нем находилось шесть человек, спаслись двое. Четверо погибших работали вальщиками леса.

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