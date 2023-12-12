В Ивановской области провалился тротуар и школьники упали в кипяток

Пять школьников получили сильные ожоги после падения в яму с кипятком в Юже

Фото: Администрация Южского муниципального района Фото: Администрация Южского муниципального района Фото: Администрация Южского муниципального района Фото: Администрация Южского муниципального района Фото: Администрация Южского муниципального района Фото: prok37 / Telegram

В городе Южа в Ивановской области провалился тротуар, в результате чего школьники упали в яму с кипятком и получили ожоги, сообщила прокуратура региона.

«Сегодня около 8:15 группа несовершеннолетних по дороге в школу на ул. Пушкина г. Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги», — говорится в сообщении ведомства. На место выехала исполняющая обязанности прокурора Южского района Нина Волкова. В отношении организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей, — ООО «Тепло людям. Южа» — начата проверка.

Как сообщил телеграм-канал Mash, пострадавшим от девяти до 16 лет, у них термические ожоги разной степени тяжести. 13-летний мальчик, по данным канала, пострадал сильнее всего — у него обожжены 25% тела. Четверо детей госпитализированы, один отказался.

7 марта во Владивостоке прорвало теплотрассу, из-за чего 30 тыс. человек временно остались без тепла и горячей воды, а Луговая площадь оказалась затоплена. Из-за кипятка на улице люди не могли пройти по тротуарам, а автомобили заезжали в лужи, полностью погружая колеса в кипящую воду. Из-за клубов пара видимость была практически нулевой.