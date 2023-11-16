Машина с людьми из геологоразведочной компании провалилась под лед в Приангарье

Вездеход с шестью людьми провалился под лед в Иркутской области

Фото: СУ СК России по Иркутской области

На реке Ичёра в Иркутской области 15 ноября провалился под лед вездеход, перевозивший работников геологоразведочной компании. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В автомобиле находились шесть человек, спастись смогли только двое. Погибшие — жители города Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области. Они работали вальщиками леса.

Вездеход достали из воды с помощью тяжелой техники. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Киренский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности четырем людям (ч.3 ст.109 УК). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Прокуратуры Катангского района уточнила, что вездеход провалился под лед в 200 км от села Ербогачен. Ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что под лед провалилась гусеничная машина ТГМ-5. В вездеходе, по данным телеграм-канала, находились сотрудники компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка». По словам источников Baza, на берег смогли выбраться 39-летний водитель вездехода и 28-летний руководитель по лесотопографическим работам.